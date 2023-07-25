Атака беспилотников в Москве: США напомнили, что войну начала Россия

Ее Кремль может остановить в любой момент, выведя свои войска из Украины.

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, — пишет Укринформ.

"Это война, которую начала Россия", — подчеркнула она, комментируя атаку дронов на столицу России.

Кремль может завершить эту войну в любое время, если выведет свои войска из Украины, а не продолжит жестокие атаки по мирным городам. Жан-Пьер напомнила, что Россия наносит удары по гражданским объектам в Украине почти ежедневно на протяжении более 15 месяцев.

«Россия бомбила порт в Одессе, убив и ранив украинских гражданских, разрушив объект исторического наследия ЮНЕСКО… и уничтожив десятки тысяч тонн зерна, которое предназначалось для других стран по всему миру», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

В то же время она отметила, что США не поддерживали удары Сил обороны Украины по территории РФ, но и напомнила, что Крым – это Украина.

Поэтому представитель администрации Байдена подчеркнула, что США вместе с союзниками и партнерами продолжат обеспечивать Украину всем необходимым для борьбы за свободу и суверенитет.

Напомним, в 4 утра понедельника, 24 июля, жителей Москвы разбудили громкие взрывы, они раздавались в разных районах города. Пропагандисты заявили об атаке беспилотников.

В Министерстве обороны страны-агрессорки России заявили об атаке на Москву. Там традиционно обвинили в этом Украину. Атаку в России назвали "террористической".

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