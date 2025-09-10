Сбивание российских дронов в Польше / © ТСН

Российские удары дронами по Польше стали беспрецедентным вызовом и одновременно предупреждением. От того, как Европа и НАТО отреагируют на эти действия, может зависеть будущая безопасность всего континента.

Об этом говорится в материале редактора международных новостей Sky News Доминика Ваггорна.

Автор статьи отмечает, что Россия активно применяет тактику «нарезания салями» — серию мелких, на первый взгляд не слишком угрожающих шагов, которые в комплексе дают масштабный эффект. Таким образом Кремль постепенно повышает уровень напряженности, проверяя границы допустимого для Запада.

Примеры таких провокаций — обстрел здания Британского совета и офиса ЕС в Киеве или глушение GPS самолета европейского чиновника.

«Каждая отдельная провокация вызывает лишь риторику со стороны Запада, но при этом каждый раз пересекается новая „красная линия“, и Россия получает больше уверенности», — отмечается в статье.

Атака на Польшу — новый этап эскалации

В 2014 году президент России Владимир Путин уже применял подобную тактику, используя «зеленых человечков» для захвата Крыма. Тогда нерешительность Запада фактически определила результат.

Сейчас, по словам Ваггорна, «он отрезал больший кусок — атаками дронами на Польшу. Это, безусловно, испытание готовности НАТО выполнить свои обязательства по статье 5».

Речь идет о нападении на государство-члена Альянса, которое союзники расценивают как умышленное. Но несмотря на это, вероятность применения статьи 5 остается низкой.

Однако игнорирование инцидента может быть воспринято Москвой как признак слабости, что подтолкнет Кремль к новым действиям.

Санкции против России без эффекта

Автор напоминает, что разговоры о санкциях звучат постоянно, но они не смогли предотвратить войну или заставить Россию ее остановить. Единственным действенным инструментом могли бы стать ограничения экспорта российской нефти, однако президент США Дональд Трамп пока не соглашается их ввести.

«Эти дроны задают вопрос: готов ли Запад к еще большей втянутости в войну, уже с применением собственных войск?» — акцентировал автор публикации.

В Европе рассматривают возможность введения военных подразделений на территорию Украины после потенциального перемирия. Но если даже атаки дронами вызывают трудности с ответом, то в случае гибридных методов ситуация станет еще сложнее.

Какой сигнал послал Кремль?

Россия дает сигнал: ее неоднозначные и «отказные» методы могут серьезно осложнить действия НАТО, если Альянс решится напрямую вмешаться в войну.

«Хорошо подумайте, прежде чем отправлять войска», — вот месседж Кремля.

В то же время, подчеркивает автор, Европа уже сейчас могла бы сделать больше. Несмотря на войну она продолжает покупать российские энергоносители — на сумму более 20 млрд евро в год. При этом совокупная экономика ЕС в 20 раз превышает российскую, что дает значительно больше возможностей для поддержки Украины.

Если эти ресурсы не будут использованы, следует ожидать новых «кусков салями», которые Москва продолжит отрезать в своем стиле.

Напомним, комментируя вторжение российских дронов в Польшу в ночь на 10 сентября, премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что, скорее всего, произошла «провокация большого масштаба».

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что полная оценка инцидента с российскими дронами в Польше еще продолжается, поэтому отказался называть это преднамеренным нападением. В то же время, по словам Рютте, это «абсолютно безрассудное» и «опасное» поведение, которое не является единичным случаем. Генсек заверил, что Альянс будет защищать «каждый сантиметр» своей территории.

Журналист Виталий Портников назвал 5 задач, которые Россия стремится решить атакой беспилотников на Польшу: тестирование НАТО, создание атмосферы страха, провоцирование дискуссии об обороноспособности Европы, подпитка антиукраинских настроений, подготовка к более масштабным действиям.