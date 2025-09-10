Атака дронов на Польшу: появилась первая официальная реакция НАТО

НАТО / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Появилась первая официальная реакция НАТО на вторжение российских дронов в Польшу 10 сентября. В Альянсе заявили, что держат контакт с руководством страны.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО в соцсети Х.

Альянс пока не дал оценки нарушению российскими дронами польского воздушного пространства. Пресс-секретарь НАТО в коротком заявлении избежала упоминания России.

«Многочисленные беспилотники вошли в воздушное пространство Польши ночью и были встречены польскими средствами ПВО и ПВО НАТО. Генсек Альянса находится на связи с польским руководством, а НАТО тесно консультируется с Польшей», — говорится в сообщении.

Напомним, в Польше в ночь на 10 сентября впервые сбили российские дроны, которые вторглись туда во время массированной атаки на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что, скорее всего, произошла «провокация большого масштаба». По его словам, следует «готовиться к различным сценариям», но причин для паники нет.

По информации издания Polsat News, обломки сбитого российского дрона упали на жилой дом в Вырыках Люблинского воеводства Польши. Повреждена крыша и авто.

Заметим, ранее источники Reuters заявили, что НАТО не считает вторжение российских дронов в Польшу нападением.