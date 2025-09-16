Атака дронов на Польшу: Зеленский объяснил, какие сигналы Путин направил европейцам

Владимир Зеленский / © Associated Press

Глава Украины Владимир Зеленский сказал цель российской воздушной атаки БПЛА по Польше. Кремлевский диктатор Владимир Путин испытывает НАТО.

Об этом пишет Sky News.

Недавно РФ направили в Польшу беспилотники, которые были вынуждены перехватывать британские истребители. Украинского лидера спросили, какое сообщение, по его мнению, посылает Путин европейцам.

«Он испытывает НАТО. Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно как дипломатически, так и политически, и как местное население отреагирует на это», — говорит Зеленский.

Есть и другой месседж, который, по мнению Зеленского, россияне присылают.

«Это: „Не смейте давать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, потому что они могут понадобиться вам самим“, — пояснил украинский лидер.

Ранее сообщалось, что в Варшаве беспилотник летал над правительственными зданиями и президентской резиденцией. Его обезвредили спецслужбы.

«Недавно Служба государственной охраны нейтрализовала беспилотник, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер (одной из резиденций президента Польши — ред.)», — написал премьер-министр Дональд Туск в соцсети Х.

После этого, добавил он, задержали двух граждан Беларуси. Полиция расследует обстоятельства инцидента.