Атака дронов в России и высказывания об урегулировании войны от американской верхушки: главные новости ночи 5 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 декабря 2025 года:

  • В Краснодарском крае РФ сообщают об атаке на порт в Темрюк: горят резервуары с топливом Читать далее –>

  • Взрывы и сирены в Сызрани: вероятная атака дронов на нефтеперерабатывающий завод в России Читать далее –>

  • Вэнс анонсировал «хорошие новости» по завершению войны в Украине Читать далее –>

  • Трамп заявил, что война между Украиной и Россией «в конце концов будет урегулирована» Читать далее –>

  • Атака "добрыми дронами" вызвал пожар в порту Темрюка: горит газовый терминал Читать далее –>

