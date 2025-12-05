- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1482
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака дронов в России и высказывания об урегулировании войны от американской верхушки: главные новости ночи 5 декабря 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 декабря 2025 года:
В Краснодарском крае РФ сообщают об атаке на порт в Темрюк: горят резервуары с топливом Читать далее –>
Взрывы и сирены в Сызрани: вероятная атака дронов на нефтеперерабатывающий завод в России Читать далее –>
Вэнс анонсировал «хорошие новости» по завершению войны в Украине Читать далее –>
Трамп заявил, что война между Украиной и Россией «в конце концов будет урегулирована» Читать далее –>
Атака "добрыми дронами" вызвал пожар в порту Темрюка: горит газовый терминал Читать далее –>