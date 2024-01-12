Атака коалиции по хуситам в Йемене: более 10 стран сделали совместное заявление

В заявлении указано, что удары по объектам хуситов были нанесены в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону, согласно Уставу ООН.
Коалиция стран по защите судоходства в Красном море от йеменских хуситов опубликовала совместное заявление и назвала удары по хуситам законной самообороной.
Совместное заявление опубликовали в Белом доме.
Авторы заявления – Австралия, Бахрейн, Канада, Дания, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия, Республика Корея, Великобритания, США и Канада.
"В ответ на продолжение незаконных, опасных и дестабилизирующих нападений хуситов на суда, в том числе и коммерческие, следующие через Красное море, вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Нидерландов, Канады, Бахрейна и Австралии нанесли совместные удары в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону, согласно Уставу ООН, по ряду объектов в контролируемых хуситами районах Йемена", – говорится в заявлении коалиции.
Отмечается, что целью этих высокоточных ударов был подрыв и ослабление возможностей хуситов угрожать мировой торговле и жизни международных мореплавателей на одном из важнейших водных путей в мире.
"Свыше двух десятков нападений хуситов на коммерческие суда с середины ноября составляют международный вызов. Сегодняшняя акция продемонстрировала общую приверженность свободе судоходства, международной торговле и защите жизни моряков от незаконных и неоправданных нападений", — говорится в заявлении.
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Страны-подписанты заявления призвали немедленно прекратить незаконные атаки по судам в Красном море и предупредили, что злоумышленники будут привлечены к ответственности, если будут дальше угрожать жизни людей, мировой экономике и свободному движению товаров на критически важных водных артериях региона.
Члены коалиции подчеркнули, что их целью остается деэскалация напряженности и восстановление стабильности в Красном море.
"Пусть наше послание будет четким: мы будем без колебаний защищать жизнь и свободный поток торговли на одном из важнейших водных путей мира перед лицом постоянных угроз", – говорится в заявлении.
Напомним, в ночь на 12 января силы США и Британии нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на их атаки по коммерческим судам в Красном море. Заметим, хуситы – это прокси Ирана, используемые на Ближнем Востоке против Израиля и США.
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