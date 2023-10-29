Атака на Израиль выгодна России из-за войны в Украине: член ХАМАСа

Член террористической группировки ХАМАС рассказал о выгоде для РФ от войны в Израиле.

Палестинский политик и член политбюро ХАМАС в Халед Машаль 26 октября заявил, что России было выгодно нападение хамасовцев на Израиль 7 октября, поскольку это "отвлекает США от войны в Украине".

Об этом пишет Институт по изучению ближневосточных СМИ (MEMRI).

По словам Машаля, "китайцы думают провести аналогичную атаку на Тайване".

Машаль также выразил надежду на полномасштабное вступление "Хезбаллы" в войну с Израилем, добавив: "Хамас требует этого от своих друзей".

Халед Машаль – что о нем известно

Халед Машаль во время учебы в университете в Кувейте возглавил студенческий "Исламский блок", в 1987 году был одним из основателей Палестинской студенческой группы, вскоре превращенной в организацию ХАМАС, ставящей целью создание "исламского государства Палестина" на всей территории Израиля.

В 1990 он переехал в Иорданию, где организовал серию терактов, направленных против граждан Израиля. В 1996 был избран председателем "политбюро" террористической организации ХАМАС.

В 1997 израильские спецслужбы предприняли попытку его уничтожения, Машаль был отравлен, однако иорданские спецслужбы задержали "ликвидаторов".

В 1999-м иорданская власть, по требованию Израиля, отказала ему в убежище, Машаль перебрался в Дамаск (Сирия), где недавно располагался его штаб. В 2012 году, на фоне гражданской войны в Сирии, из-за возможных преследований со стороны режима Асада, Машаль перебрался в Катар.

Халед Машаль входит в список самых опасных террористов, которых разыскивают израильские спецслужбы. Однако в декабре 2012 года, вскоре после операции "Облачный столб", израильские власти не препятствовали его визиту в Сектор Газы и не предпринимали попыток его уничтожения.

В апреле 2021 года Халед Машаль избран главой ХАМАСа в диаспоре.

Напомним, президент Ирана заявил, что "Израиль пересек красную черту" и пригрозил стране.

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