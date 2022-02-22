"Атака на независимость Украины": Эстония и Латвия осудили решение Путина о признании ОРДЛО

"Атака на независимость Украины": Эстония и Латвия осудили решение Путина о признании ОРДЛО

Страны подчеркивают нарушение международного права.

Эстония и Латвия осудили действия Москвы по признанию "независимости" ОРДЛО, а также решению ввести там российские войска.

"Москва несерьезно относится к дипломатии", – написал эстонский президент Алар Карис в своем официальном аккаунте.

По его словам, такими действиями Кремль ищет причину спровоцировать или оправдать войну. "Эстония никогда не согласится с незаконным решением России признать Донецкую и Луганскую области", — подчеркнул он.

В свою очередь, премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала действия России "серьезной атакой на независимость и территориальную целостность Украины". Он призывал Европейский Союз ввести санкции против РФ.

Тем временем президент Латвии Эгилс Левитс назвал действия России "грубым нарушением норм международного права". Лидер латвийцев призвал к "немедленным санкциям" со стороны ЕС против России.

В заявлении Министерства иностранных дел Латвии говорится о "непреклонной поддержке свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР" .

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