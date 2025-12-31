"Атака" на резиденцию изменила тон Кремля: РФ выдвигает старые ультиматумы и требует капитуляции Украины

Владимир Путин/ / © Associated Press

Кремль по-прежнему не предоставляет никаких доказательств в подтверждение своих заявлений о якобы «атаке» украинских беспилотников на резиденцию диктатора РФ Владимира Путина на Валдае в ночь на 29 декабря. Мол, не считают это необходимым.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Кремль, похоже, пытается выправить разногласия в своих предыдущих заявлениях по поводу ударов 28-29 декабря. В ISW отмечают, что до сих пор не видели никаких кадров и репортажей, обычно используемых после глубоких ударов Украины, чтобы подтвердить заявления Кремля о том, что украинские удары угрожают резиденции Путина в Новгородской области.

«Кремлевские чиновники используют якобы украинский удар по Новгородской области, чтобы оправдать постоянное настаивание России на том, чтобы и Украина, и Запад капитулировали перед начальными требованиями России 2021-2022 годов», — говорится в отчете.

В частности, после якобы атаки на Валдае спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, мол, агрессор Россия «ужесточит» свою переговорную позицию. Однако, заявил он, Москва не будет разглашать эту новую позицию публично. По его словам, РФ не выходит из переговорного процесса, но будет продолжать диалог, прежде всего, со Штатами.

Кроме того, акцентируют внимание в ISW, несколько депутатов российской Госдумы также повторили заявления Пескова. Более того, один из них даже призвал Кремль представить Украине мирный план между США и Россией как свершившийся факт. В свою очередь, другой цинично добавил, что Российская Федерация сейчас может «только» договариваться о капитуляции Украины.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал интервью пропагандистскому медиа Russia Today, чтобы повторить первоначальные военные требования России, которые Путин выдвинул во время начала полномасштабного вторжения в 2022-м. Речь идет о требованиях нейтралитета Украины, демилитаризации и денацификации. Лавров повторил путинские требования признать Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области и Крым частью Российской Федерации. По его словам, Москва «убеждена», что ультиматумы, которые Россия выдвинула США и Европе в декабре 2021-го, могут служить «отправной точкой» для мирных переговоров.

Американские специалисты заявляют. что многие начальные российские требования, которые повторил Лавров, противоречат последней публично доступной версии 20-пунктного мирного плана США, Украины и Европы.

«ISW оценивает, что Кремль может намереваться использовать так называемый "удар" Украины по резиденции Путина, чтобы оправдать отказ от любых мирных предложений, вытекающих из недавних двусторонних американо-украинских и многосторонних американо-украинско-европейских переговоров», — говорится в отчете.

Кроме того, заявления Кремля относительно ультиматумов России 2021 года, которые означали бы разрушение альянса НАТО и требовали пересмотра архитектуры безопасности Европы, продолжают сигнализировать о том, что цели РФ в войне не ограничиваются Украиной. Более того, мирное соглашение, не учитывающее российские требования к НАТО и Западу за пределами Украины, не удовлетворит путинский режим.

Напомним, 29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о якобы «атаке» на резиденцию Путина в Новгородской области. Впрочем, где был сам "фюрер" во время атаки на резиденцию, неизвестно. В его администрации подчеркивают, что «эта тема не подлежит публичному обсуждению».

После этого в Кремле пригрозили ответом на "атаку" на госрезиденцию. Спикер Дмитрий Песков цинично заявил, мол, «знает, как, чем и когда отвечать» за это. По его словам, якобы «попытка Киева атаковать резиденцию» направлена на срыв переговорного процесса, а также непосредственно против мирных усилий президента США Дональда Трампа.