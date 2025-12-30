Атака на резиденцию Путина: как россияне сами разоблачили ложь и кто был основной целью информационной кампании

Фото иллюстративное / © ТСН.ua

Заявление Москвы о якобы масштабной атаке украинских дронов на резиденцию президента России Владимира Путина вызвало значительный резонанс в обществе.

Пока в Кремле угрожают и обвиняют Украину в «государственном терроризме», эксперты указывают на полное отсутствие доказательств и признаков реального боя.

Западные медиа заявляют, что главной целью этой пропаганды был — президент США Дональд Трамп.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Россия угрожает ответом

После того как глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил, что Россия «пересмотрит свою переговорную позицию«, он назвал Украину «террористическим и расистским» государством.

Лавров обвинил украинскую власть и ее партнеров в «цинизме» и заявил, что мирные переговоры невозможны без прекращения нынешней политики Киева. Также Лавров поблагодарил союзников РФ за осуждение «атаки».

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков цинично заявил, что «попытка Киева атаковать резиденцию Путина» направлена на срыв переговорного процесса.

Кроме того, по его словам, «атака» была направлена не только против Путина, а якобы еще и против президента США Дональда Трампа и его мирных усилий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков / © Associated Press

Впрочем, говорит представитель Кремля, это событие «неспособно пошатнуть доверительный диалог между Путиным и Трампом».

Несмотря на это, в Кремле отказались сказать, где был президент-диктатор Владимир Путин во время якобы «атаки на его резиденцию» на Валдае.

«Что касается местонахождения президента, в нынешних условиях эта тема не подлежит публичному обсуждению», — заявил представитель Кремля.

Как в Индии и Китае отреагировали на заявления Кремля

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об «атаке» на резиденцию президента России Владимира Путина.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди / © Associated Press

В своем обращении в соцсети X он назвал дипломатию «наиболее жизнеспособным путем» к миру и призвал все стороны воздержаться от действий, которые могут навредить мирному процессу.

В свою очередь Китай в привычной манере призвал стороны конфликта воздержаться от эскалации и работать над условиями для политического урегулирования.

Комментируя заявления о «попытке нападения на резиденцию Путина», представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что Китай придерживается принципов предотвращения расширения конфликта, отказа от его разжигания и создания условий для переговоров.

Представитель МИД КНР Линь Цзянь / © МИД Китая

На вопрос о правдивости обвинений Москвы дипломат не дал ответа и не выразил осуждение факта «атаки», лишь подчеркнул, что диалог остается единственным жизнеспособным путем урегулирования кризиса.

Жители Валдая разоблачили ложь Кремля

Информация о массированной атаке дронов на резиденцию Путина на Валдае вызывает сомнения, пишут журналисты издания «Можем объяснить». Они опросили14 жителей города, которые утверждали, что в ночь на 29 декабря не слышали ни звуков дронов, ни взрывов, ни работы ПВО.

Местные власти даже не рассылали предупреждений о воздушной угрозе, что является обязательным при реальных атаках. Очевидцы считают абсурдом, что такое событие в городе с 14 тысячами жителей осталось бы незамеченным.

«Не было ни жужжания, ни взрывов», — отметил один из них.

Резиденция расположена напротив города через озеро, и пребывание Путина там обычно сопровождается заметными мерами безопасности.

Однако, несмотря на заявления об «отбитой атаке», той ночью на Валдае царила обычная тишина.

Разведка Украины привела факты относительно «атаки» на резиденцию Путина

Служба внешней разведки Украины сообщила о масштабной информационной операции России, целью которой является дискредитация Украины и срыв договоренностей между ее президентом и лидером США.

В ведомстве рассказали, что операция стартовала со слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и была мгновенно поддержана другими чиновниками и прокремлевскими СМИ (ТАСС, RT), что указывает на централизованное руководство из Кремля.

Украинская разведка сообщила о масштабной информационной операции России / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Украинская разведка приводит факты, которые опровергают версию о реальной атаке:

местные жители Новгородской области не сообщали ни о каких действиях дронов или их последствиях 29 декабря. Кремль распространяет фейковые сообщения якобы от жителей Валдая;

отсутствуют реальные доказательства — обломки, фото или видео сбитых БПЛА, которых россияне не смогли предоставить почти сутки после заявления;

МО РФ дважды меняло количество «сбитых» дронов, подстраивая данные под прокремлевский нарратив.

Разведка напоминает, что Россия не впервые манипулирует подобными темами: в мае 2023 года сообщала об атаке БПЛА на Кремль, а в мае 2025 года — о якобы угрозе для вертолета Путина во время визита в Курскую область.

Опровергают заявления Кремля и аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают отсутствующие комментарии местных чиновников или сообщения в региональных СМИ о повреждениях. Опрос жителей Валдая изданием Sota показал, что никто не слышал работы ПВО той ночью.

Эксперты сомневаются и в технической возможности такой атаки, поскольку с 2022 года ПВО Валдая было усилено с двух до двенадцати систем. Успешный массированный удар они считают маловероятным.

Россия подрывает прогресс в мирном процессе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X опроверг фейк о «нападении» на резиденцию Путина, отметив, что Россия за сутки не предоставила никаких доказательств атаки.

Министр выразил разочарование реакцией ОАЭ, Индии и Пакистана на вымышленный инцидент, напомнив, что эти страны молчали во время реального удара РФ по зданию украинского правительства в сентябре 2025 года.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Getty Images

Сибига призвал мировое сообщество не подыгрывать манипуляциям Кремля, поскольку доверие к непроверенным заявлениям агрессора только поощряет Москву к новым зверствам и тормозит мирный процесс.

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х отметил, что подобные заявления Кремля являются очередной попыткой манипуляции и информационного прикрытия нежелания Москвы двигаться по пути дипломатии.

Трамп может поверить Путину на слово

В понедельник, 29 декабря Дональд Трамп, комментируя обвинения РФ о якобы этой «атаке» Украины, заявил, что был очень зол из-за «нападения». Он признался, что «был очень зол», когда «фюрер» ему об этом сказал.

Когда главе Белого дома заметили, что Киев утверждает, что нападения не было, он ответил: «Все может быть. Но Путин мне сказал, что было».

Однако такую реакцию Трампа раскритиковал республиканский конгрессмен Дон Бэкон.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Он отметил, что президенту США и его команде следует сначала проверять факты, а не делать публичные выводы на основе слов Кремля, поскольку президент РФ Владимир Путин неоднократно распространял дезинформацию.

Кроме того издание Sky News отмечает, что Трамп может поверить Путину на слово. Как отмечают журналисты, такой вариант развития событий вполне возможен, ведь президент США уже делал это раньше.

«Помните, что во время своего первого срока Трамп верил словам Путина больше, чем словам своих собственных разведывательных служб», — говорится в статье.

Sky News отмечает, что 2026 год, когда состоятся промежуточные выборы, для Трампа будет избирательным. Ему придется сосредоточиться на внутренних проблемах — экономике и стоимости жизни, а не на внешних конфликтах.

Издание отмечает, что это обстоятельство хорошо понимают как противники США, так и проблемные союзники. Они могут сделать ставку на то, что Трампу будет безразлично на международные события, или он просто их поглотит.

На кого направлена манипуляция Кремля

Фейковые сообщения Кремля о «нападении» на резиденцию Путина были направлены прежде всего на Дональда Трампа, пишет The Guardain.

Там отметили, что именно от главы РФ во время телефонного разговора президент США услышал об «атаках».

Кремль / © Pixabay

Журналисты отмечают, что сначала Трамп поверил в нападение, отметив, что сейчас не время для атак на резиденцию, и только после замечаний прессы допустил возможность фабрикации, хотя и сослался на слова российского диктатора.

Эксперты считают, что эта манипуляция имела целью дискредитировать Украину в глазах Трампа. Таким образом Кремль пытался свести на нет результаты встречи в Мар-а-Лаго и помешать поддержке Киева в процессе заключения мирного соглашения, которое, по словам американского политика, готово уже на 95%.

В то же время обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Рёпке предполагает, что бездоказательные обвинения могут использоваться Кремлем как информационный повод для дальнейшей эскалации, в частности — для оправдания ударов по правительственным зданиям в Киеве. По его мнению, Россия пока не заинтересована в переговорах.

«Россияне видят шанс сломать Украину на всех уровнях. Они пытаются атаковать везде одновременно, считая, что Украина ослаблена, а ее армии все труднее удерживать позиции», — отмечает он.

Рёпке описывает стратегическую цель Кремля: полный захват аннексированных территорий и, при благоприятном развитии событий, продвижение дальше вглубь Украины.

В подтверждение этой версии он приводит недавнее заявление Путина, который отказался от переговоров о выводе украинских войск с Донбасса, поскольку Кремль считает, что рано или поздно захватит эту территорию силой.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попытки России сорвать мирные переговоры. По его словам, украинская сторона системно готовится к переговорам и делает все для продвижения мирного процесса, несмотря на информационное давление со стороны РФ.

