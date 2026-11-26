Джаред Кушнер / © Associated Press

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Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что переговоры между Украиной и Россией якобы замедлились из-за действий Киева и его требований по гарантиям безопасности.

Об этом Кушнер рассказал в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру для подкаста MD Meets.

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По словам спецпосланника, он принял участие в переговорном процессе около года назад. Определенного продвижения, как утверждает Кушнер, удалось добиться в ноябре. Однако в конце декабря 2025 г. ситуация якобы изменилась после сообщений об атаке Украины на резиденцию Путина.

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«Меня попросили заняться этим около года назад. И примерно в ноябре мы начали добиваться определенного прогресса и приступили к работе. Затем, в конце декабря, произошла атака украинцев на резиденцию Путина, которая, по моему мнению, оттолкнула его назад… В период с февраля по сентябрь мы постоянно коммуникировали, но мы не видели большой гибкости или открытости с обеих сторон, где могли бы быть общие точки соприкосновения», — заявил Кушнер.

Так он охарактеризовал переговоры в течение года своей работы — до встреч с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре.

Отдельно представитель американской администрации подверг критике позицию Киева относительно будущих гарантий безопасности. По его мнению, Украина требует от партнеров обязательств, даже превышающих предусмотренные пятой статьей Североатлантического договора. Кушнер считает, что другие государства не могут предоставить такие гарантии.

В то же время на вопрос о том, действительно ли Путин стремится завершить войну, спецпосланник Трампа ответил утвердительно. Однако он отметил, что ключевая проблема заключается в условиях, на которых стороны готовы договариваться.

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«Я бы сказал, что да, я действительно считаю, что то, о чем он говорит — это мир, но, думаю, всегда возникает вопрос: на каких условиях? И есть ли способ согласовать то, чего он хочет, с тем, чего хочет президент Зеленский, а также с тем, чего хотят европейцы?», — сказал он.

Кушнер добавил, что после длительных переговоров с Путиным и представителями российской команды территориальный вопрос, по его оценке, оказался в тупике.

«…после многих часов общения с президентом Путиным и российской командой, территориальный вопрос зашел в определенный тупик», — заявил он.

Также спецпосланник отрицает утверждение о том, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Зеленского или на Украину. По словам Кушнера, американская сторона, напротив, поддерживает Киев, а ее задача состоит в том, чтобы выступать посредником в переговорах.

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Ранее сообщалось, что реализации мирного соглашения Дональда Трампа могут помешать максималистские требования Кремля, беспокойство европейских союзников и способность Украины продолжать сопротивление российской агрессии.

Мы ранее информировали, что зять Трампа Джаред Кушнер сделал ряд громких заявлений о Путине и мире в Украине.

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