"Атака" на резиденцию Путина: в ЕС назвали подлинные намерения Кремля

Не стоит серьезно воспринимать заявления Российской Федерации о якобы атаке украинских БпЛА на расположенную в Новгородской области резиденцию диктатора Владимира Путина

Об этом сообщила высокая представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X.

"Заявление России о том, что Украина недавно нанесла удары по ключевым правительственным объектам в России, является намеренным отвлечением внимания. Москва стремится сорвать реальный прогресс на пути к миру, которого достигают Украина и ее западные партнеры", - подчеркнула дипломат.

Заявления из Кремля она назвала "безосновательными". По ее словам, не стоит воспринимать обвинения агрессора, "который с начала войны без разбора атакует инфраструктуру Украины и гражданское население".

Напомним, издание Le Monde со ссылкой на источник, близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщило, что у Путина нет доказательств, чтобы подтвердить, что "нападение" беспилотников Украины на его резиденцию действительно имело место. Неназванный собеседник отмечает, что позиция Кремля противоречит сама себе относительно того, что произошло.

Заметим, что спикер Кремля Дмитрий Песков отказался скаать, где был сам «фюрер» Путин во время «атаки» на резиденцию . Мол, эта тема не подлежит публичному обсуждению.