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Такое мнение высказал политический эксперт Алексей Буряченко

По его словам, борьба за политический контроль над Украиной предполагает не только влияние на властные институты, но и попытки парализовать структуры, от которых напрямую зависит способность государства противостоять врагу. В первую очередь речь идет о ВСУ и СБУ.

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Буряченко напоминает, что летом уже наблюдались попытки деморализовать военное руководство из-за политических конфликтов и публичных кампаний против боевых офицеров. Теперь, по его убеждению, аналогичный сценарий разворачивается вокруг Службы безопасности.

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Особое внимание эксперт обращает на ситуацию с генералом СБУ Сергеем Дукой и спецподразделением "Альфа". По его словам, при попытке задержания генерала едва не возникло силовое противостояние между спецназовцами НАБУ и сотрудниками СБУ.

Однако главной целью этой кампании, по мнению Буряченко, может быть даже не отдельный генерал, а Департамент по защите национальной государственности СБУ. Именно это подразделение играет важную роль в противодействии угрозам суверенитета и попыткам неконституционного влияния на власть.

Эксперт описывает возможный механизм ослабления департамента: резонансные обвинения, отстранение руководителей от оперативной работы, дисциплинарные проверки и постоянное давление на сотрудников. В результате, по его оценке, внимание оперативников переключается по выполнению задач государственной безопасности в защиту собственной репутации.

Буряченко отмечает, что максимальная информационная огласка без должного выяснения обстоятельств способна подорвать общественное доверие не только к конкретным должностным лицам, но и СБУ в целом.

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По его убеждению, Украина находится в критической точке, когда информационные кампании против ключевых институтов безопасности могут иметь последствия для обороноспособности всего государства.

В то же время, эксперт призывает общество требовать конкретных фактов и доказательств, не подменяя судебные решения медийными обвинениями.

«Никаких выводов без доказанных решений суда. Иначе мы станем на шаг ближе к поражению», — заключает Буряченко.

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