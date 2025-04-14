Атака на Сумы и Кривой Рог: Сибига обратился с мощным призывом к Европе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © МИД Украины

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ужасающие удары России по Кривому Рогу и Сумам демонстрируют, что президент России Владимир Путин стремится продолжать войну. Европа должна сделать решительные шаги по усилению украинских и собственных возможностей, увеличению давления на агрессора и ускорению интеграции Украины в ЕС.

Об этом Сибига сказал 14 апреля во время онлайн-выступления на Совете министров иностранных дел ЕС, сообщила пресс-служба МИД Украины.

Помощь Сумам и Кривому Рогу

Сибига подробно рассказал о российском ударе баллистическими ракетами по Сумам, из-за которого погибло много гражданских, а также о предыдущем ударе по Кривому Рогу и других актах террора со стороны РФ.

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«Вербное воскресенье и начало пасхальной недели должны было быть временем для мира, но Путин превратил их на время террора. Это ужасающая реальность в современной Европе. Кассетные боеголовки, которые убивают детей во время больших религиозных праздников. Удар по Сумам был не просто ударом по украинскому городу. Это атака на наши общие принципы, на ценности современной Европы», — сказал министр.

Он призвал Европу оказать дополнительную поддержку Сумам и Кривому Рогу.

«Призываю ваши правительства и муниципалитеты рассмотреть возможность предоставления дополнительной поддержки для Сум и Кривого Рога, для людей в этих городах. Вся Украина будет благодарна вам за это», — сказал Сибига.

Усиление военной помощи Украине

Он также призвал европейских коллег усилить военную помощь для Украины. В частности, речь идет об укреплении способностей ПВО: дополнительных комплексах, пусковых установках, ракетах и запчастях.

Глава МИД также проинформировал о работе Украины по разработке собственной системы ПВО стратегического уровня и предложил государствам ЕС инвестировать в эту программу для более быстрого ее воплощения.

Кроме того, Сибига отметил потребности Украины в боеприпасах, дальнобойных ракетах, бронированных машинах и инженерном оборудовании, боевой авиации, дронах, дополнительных инвестициях в оборонно-промышленный комплекс государства.

Вступление в ЕС

Министр напомнил о готовности Украины как можно быстрее открывать кластеры переговоров о вступлении в ЕС. В этом контексте он подчеркнул, что сейчас не время блокировать процесс вступления. По словам Сибиги, евроинтеграция является одним из факторов сохранения долгосрочной стабильности и мира в Европе.

Стратегия по РФ должна состоять в большей силе

Глава МИД Украины подчеркнул, что общая стратегия в отношении России должна состоять не в уступках, а в большей силе, самодостаточности и лидерстве Европы.

«Путин пойдет дальше вглубь Европы и ближе к вашим домам, если его не остановить в Украине. Такая реальность. И мы не хотим, чтобы ваши страны когда-нибудь увидели удары кассетными баллистическими ракетами по жилым кварталам или детским площадкам. Именно поэтому необходимо действовать сейчас, чтобы достичь мира, усилить Украину и увеличить давление на Москву», — сказал Сибига.

В то же время он акцентировал, что Украина остается преданной мирным усилиям и сделала конкретные шаги на этом пути, в частности, безусловно, согласилась на полное прекращение огня. РФ же отвергла это предложение и усилила террор против гражданских.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в поддержке партнеров есть разбалансировка и неопределенность. А неопределенность иногда хуже, чем понятный, сильный враг.