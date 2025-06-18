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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1658
Время на прочтение
1 мин

Атака на Запорожье и последствия саммита "Большой семерки": главные новости ночи 18 июня 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 июня 2025 года:

  • По меньшей мере, девять вражеских БпЛА атаковали Запорожье Читать дальше –>

  • Совместного заявления G7 по Украине не будет после того, как США требовали изменения формулировок — CBC News Читать далее –>

  • Увеличение военной поддержки, новые транши и санкции: Зеленский прокомментировал участие в G7 Читать далее –>

  • ЕС усилят санкции против РФ — Макрон Читать далее –>

  • Мерц выразил надежду, что США усилят санкции против РФ Читать далее –>

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