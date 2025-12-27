Атака по Украине 27 декабря: в Литве жестко высказались о России

Кястутис Будрис / © Associated Press

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис назвал ночные атаки России на украинские города обдуманной кампанией террора, а не шагом к миру.

Об этом говорится в сообщении Будриса в Х.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в быстрой и сильной поддержке со стороны международного сообщества для обеспечения безопасности.

«Путин продолжает отказываться прекратить убийства, а давление на Россию остается недостаточным. Это не поведение государства, которое стремится покончить с войной. Это обдуманная кампания террора и эскалации», — написал Будрис.

Министр подчеркнул, что мир станет возможным только при условии решительных действий.

«Нет времени на колебания. Время действовать настало — и оно опоздал слишком давно», — добавил он.

Что известно об атаке по Украине 27 декабря

С вечера 26 декабря до утра следующего дня россияне атаковали Украину беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. Украинские военные обезвредили 503 воздушных целей. В общей сложности россияне выпустили 519 БпЛА разных типов и 40 ракет. Это, в частности, 10 баллистических ракет «Искандер-М"/Х-47М2 «Кинжал», семь крылатых ракет «Искандер-К"/"Калибр», 21 крылатая ракета Х-101 и две крылатые ракеты Х-22.

Основным направлением удара сегодня Киев и Киевщина. Там погибли два человека, более 30 пострадали. Разрушены десятки жилых домов, без света и тепла остались тысячи жителей.

В Киеве возник смог, а также ощущается запах дыма на фоне массированной атаки РФ на столицу.