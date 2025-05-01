Атака по Украине: Зеленский отреагировал и сделал заявление об игнорировании со стороны России

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новую российскую атаку по стране в ночь на 1 мая. Он призвал к давлению на Россию, ведь она уже более 50 дней игнорирует предложение США о полном и безусловном прекращении огня.

Об этом глава государства написал в Сети.

«Сейчас в Одессе продолжается разбор завалов в доме, по которому ударил российский дрон. Ночью в городе было много пожаров. В общей сложности Одессу атаковал 21 беспилотник. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении Зеленского.

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Он отметил, что под российской атакой ночью оказались также Одесская, Киевская, Сумская, Харьковская, Черкасская области, Кропивницкий и область. В Харьковской области чрезвычайники до сих пор борются с пожаром. Только за эту ночь российские войска запустили по Украине 170 дронов, из которых более 100 — «Шахеды».

«Уже больше 50 дней Россия игнорирует американское предложение полного и безусловного прекращения огня. Были и наши предложения — по меньшей мере, отказ от ударов по гражданской инфраструктуре и относительно продолжительной тишины в небе, на море и на земле. На все это Россия отвечает новыми обстрелами, штурмами», — констатировал президент Украины.

Он отметил необходимость ощутимого толчка для дипломатии.

«Нужно дальнейшее давление на Россию, которое заставит ее к тишине и переговорам. Чем эффективнее будут действовать санкции, тем больше стимулов у России завершать войну. Чем крепче будут украинская оборона и наши силы ПВО, чем больше жизней мы сможем спасти, тем быстрее сможем гарантировать длительную безопасность», — говорится в заявлении Зеленского.

Заметим, вместо согласия на 30-дневное прекращение огня, которое предложили Украина и США, Россия время от времени в одностороннем порядке объявляет собственные перемирия. Одно из них было 20 апреля, на Пасху, правда фронт не умолкал. Киев и Вашингтон недовольны такими действиями Кремля: заявляют о манипуляциях и настаивают на 30-дневном прекращении огня. А российская армия тем временем продолжает атаковать мирные украинские города ракетами и дронами.