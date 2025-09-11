Атака РФ на Польшу: дипломат раскрыл коварный план Путина

Владимир Путин. / © Associated Press

Попытки диктатора РФ Владимира Путина посеять раздор между Киевом и Варшавой из-за нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками привели к "беспрецедентному" единству союзников.

Такое мнение высказал бывший польский дипломат Роберт Пшель, сообщает Sky News.

По его словам, действия Путина можно рассматривать как проверку возможностей Североатлантического альянса и тест на единство.

"Он просчитался", - подчеркнул бывший дипломат.

Пшель отмечает, что Россия ведет гибридную войну против стран НАТО уже по крайней мере десять лет. Он призвал Альянс усилить готовность на восточном фланге и пересмотреть предложение Украины о возможности перехвата дронов силами союзников в украинском воздушном пространстве.

Кроме того, Пшель выразил мнение, что президент США Дональд Трампа "приближается к пониманию", что Путин "на самом деле его обманывает".

Заметим, что союзники Польши считают атаку РФ ночью 10 сентября опасным инцидентом. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что все нарушившие польское воздушное пространство беспилотники "четко шли курсом". По его словам, эти действия Москвы испытывают европейскую решительность.

Впрочем, министр иностранных дел Словакии Юрий Бланар сделал слишком циничное заявление об атаке на Польшу. Он выразил надежду, что эти беспилотники «должны были оказаться на территории Украины», а не атаковать страну НАТО.