Атака РФ на Румынию: Украина готова помочь стране НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © МИД Украины

Украина осудила попадание российского дрона по жилому дому в Румынии и предлагает соседнему государству тесное сотрудничество для защиты от вражеских угроз.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщила пресс-служба ведомства.

«Недавнее вторжение российского беспилотника в воздушное пространство Румынии и его взрыв в жилом районе города Галац еще раз доказали, что российская агрессия представляет реальную угрозу для Черноморского региона и всей Европы», — высказался глава МИД Украины.

По словам министра, усиление поддержки Украины и увеличение давления на государство-агрессора, в частности путем введения более жестких санкций, остаются крайне важными для восстановления мира и безопасности в регионе.

Он также отметил, что укрепление украинской системы противовоздушной обороны является стратегически необходимым шагом не только для защиты Украины, но и для минимизации угроз для соседних государств.

«Украина твердо стоит бок о бок с Румынией. Мы готовы тесно сотрудничать для усиления защиты от таких угроз«, — подчеркнул Сибига.

Российский дрон в Румынии — что известно

Напомним, во время ночной российской атаки на Украину 29 мая вражеский дрон попал в 10-этажку в румынском городе Галац, из-за чего пострадали два человека. Городские власти осудили инцидент, а МИД Румынии назвал его серьезной эскалацией и нарушением воздушного пространства, пообещав дипломатический ответ. НАТО осудило атаку, отметив усиление обороны против таких угроз.

Президент Румынии Никушор Дан объявил о закрытии российского консульства в Констанце и высылке генконсула. Власти подтвердили траекторию полета БпЛА с территории РФ и возложили полную ответственность на Москву, назвав инцидент следствием ее агрессии.

В Кремле заявили, что президента РФ Владимира Путина проинформировали о падении дрона в Румынии, однако никаких деталей не предоставили. В то же время пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова цинично назвала реакцию НАТО «шумихой» и пригрозила Румынии мерами в ответ на высылку российского консула и закрытие консульства.

