Категория
Политика
Атака РФ на Сумы и новые заявления Трампа: главные новости ночи 27 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 августа 2025 года:

  • В Сумах раздались взрывы: кое-где исчез свет Читать дальше –>

  • Россияне дронами ударили по Сумской общине: повреждены объекты инфраструктуры Читать далее –>

  • Трамп назвал заявления Лаврова о "нелегитимности" Зеленского "показухой" Читать далее –>

  • Трамп пригрозил России экономической войной, если Москва будет уклоняться от переговоров по завершению войны в Украине Читать далее –>

  • Виткофф на этой неделе встретится с украинской делегацией в Нью-Йорке Читать далее –>

