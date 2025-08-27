- Дата публикации
Политика
- Политика
- Количество просмотров
- 21
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака РФ на Сумы и новые заявления Трампа: главные новости ночи 27 августа 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 августа 2025 года:
В Сумах раздались взрывы: кое-где исчез свет Читать дальше –>
Россияне дронами ударили по Сумской общине: повреждены объекты инфраструктуры Читать далее –>
Трамп назвал заявления Лаврова о "нелегитимности" Зеленского "показухой" Читать далее –>
Трамп пригрозил России экономической войной, если Москва будет уклоняться от переговоров по завершению войны в Украине Читать далее –>
Виткофф на этой неделе встретится с украинской делегацией в Нью-Йорке Читать далее –>