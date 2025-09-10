- Дата публикации
Атака российских БпЛА на Польшу: появился первый комментарий Кремля
В Кремле посоветовали обратиться с вопросами о дронах РФ в Польше в российский Минобороны.
Ночью 10 сентября, во время удара по Украине, российские беспилотники пересекли воздушное пространство Польши. Страна впервые сбила дроны РФ. В Кремле традиционно уклонились от комментариев.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.
Пресссекретарь "фюрера" переадресовал все вопросы об инциденте с российскими БПЛА над Польшей в Министерство обороны РФ. По его словам, Кремль не получал от Варшавы запросов на контакты на фоне ситуации с беспилотниками.
Песков снова набросился на страны Евросоюза и на НАТО. Мол, они "ежедневно обвиняют Россию в провокациях без аргументов".
Напомним, ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал обвинения в нарушении воздушного пространства Польши безосновательными и необоснованными. Он подчеркнул, что Россия «совершенно не заинтересована в какой-либо эскалации» с Варшавой.
Союзники Польши считают атаку РФ опасным инцидентом. В частности, латвийский президент Эдгарс Ринкевичс обвинил РФ в "преднамеренном" расширении своей агрессии, а чешский премьер-министр Петр Фиала говорит: "трудно поверить", что ночной инцидент был стечением обстоятельств.