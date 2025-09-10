Владимир Путин. / © Associated Press

Ночью 10 сентября, во время удара по Украине, российские беспилотники пересекли воздушное пространство Польши. Страна впервые сбила дроны РФ. В Кремле традиционно уклонились от комментариев.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Пресссекретарь "фюрера" переадресовал все вопросы об инциденте с российскими БПЛА над Польшей в Министерство обороны РФ. По его словам, Кремль не получал от Варшавы запросов на контакты на фоне ситуации с беспилотниками.

Песков снова набросился на страны Евросоюза и на НАТО. Мол, они "ежедневно обвиняют Россию в провокациях без аргументов".

Напомним, ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал обвинения в нарушении воздушного пространства Польши безосновательными и необоснованными. Он подчеркнул, что Россия «совершенно не заинтересована в какой-либо эскалации» с Варшавой.

Союзники Польши считают атаку РФ опасным инцидентом. В частности, латвийский президент Эдгарс Ринкевичс обвинил РФ в "преднамеренном" расширении своей агрессии, а чешский премьер-министр Петр Фиала говорит: "трудно поверить", что ночной инцидент был стечением обстоятельств.