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Атака вражеских беспилотников, "бавовна" под Курском и стрельба в оккупированной Новой Каховке: главные новости ночи 16 июня 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2374
Время на прочтение
1 мин
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Атака вражеских беспилотников, "бавовна" под Курском и стрельба в оккупированной Новой Каховке: главные новости ночи 16 июня 2023 года

Ночью часть областей Украины "покраснела" из-за воздушной тревоги / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 16 июня 2023:

  • В нескольких областях были зафиксированы вражеские беспилотники, работало ПВО – ВСУ. Читать дальше –>
  • В Сети распространяют видео: во временно оккупированной Новой Каховке слышны звуки стрельбы. Читать далее –>
  • В российском Курске — "бавовна": загорелся пожар. Читать далее –>
  • В Курской области РФ горит большой склад: местные заметили беспилотник незадолго до вспышки. Читать далее –>
  • После летних каникул: Дания будет учить украинских летчиков на истребителях F-16. Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2374
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