Атака вражеских беспилотников, "бавовна" под Курском и стрельба в оккупированной Новой Каховке: главные новости ночи 16 июня 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 16 июня 2023:
- В нескольких областях были зафиксированы вражеские беспилотники, работало ПВО – ВСУ. Читать дальше –>
- В Сети распространяют видео: во временно оккупированной Новой Каховке слышны звуки стрельбы. Читать далее –>
- В российском Курске — "бавовна": загорелся пожар. Читать далее –>
- В Курской области РФ горит большой склад: местные заметили беспилотник незадолго до вспышки. Читать далее –>
- После летних каникул: Дания будет учить украинских летчиков на истребителях F-16. Читать далее –>
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