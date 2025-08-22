Атаки на "Дружбу": Словакия и Венгрия пожаловались ЕК на Украину

Нефтепровод «Дружба» / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии на украинские атаки на нефтепровод «Дружба», из-за которых в эти страны были прекращены поставки российской нефти. Министры заявили, что инфраструктура нефтепровода уже в третий раз была нарушена в течение девяти дней.

Об этом свидетельствует соответствующее письмо от МИД Словакии в Еврокомиссию.

В письме указано, что глава МСЗ Словакии Юрай Бланар и его венгерский коллега Петер Сийярто обращаются к руководительнице европейской дипломатии Кайи Каллас и еврокомиссару по вопросам энергетики Дану Йоргенсену с призывом немедленно «обеспечить соблюдение обязательств по безопасности энергоснабжения государств-членов Европейского Союза».

Реклама

В словацком МИД напомнили — Еврокомиссия в заявлении 27 января 2025 года отметила, что целостность энергетической инфраструктуры, которая поставляет энергоносители в страны-члены ЕС, является вопросом безопасности всего блока, и призвала третьи страны уважать это.

«В этом заявлении Комиссия заявила, что готова защищать нашу критическую энергетическую инфраструктуру, частью которой являются нефтепроводы, поэтому мы считаем абсолютно необходимым, чтобы ЕК отстаивала интересы государств-членов и энергетическую безопасность своих граждан, включая граждан Словацкой Республики. Любая угроза энергетической безопасности нашей страны неприемлема», — заявил Бланар.

Он отметил, что после недавних атак по нефтепроводу «Дружба» 18 августа были остановлены поставки нефти. После проведенных ремонтов поставки быстро возобновились, но из-за ночного украинского удара по нефтепроводу у границы с Беларусью был нанесен серьезный ущерб. Масштаб повреждений пока неизвестен, и это существенно повлияет на поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Словакии.

Руководители МИД Словакии и Венгрии считают, что в результате последней атаки поставка нефти остановится на пять суток.

Реклама

"Мы считаем действия Украины, которые серьезно угрожают энергетической безопасности Словакии и Венгрии, абсолютно неприемлемыми. Мы призываем Комиссию немедленно поддержать упомянутые обязательства и гарантировать безопасность поставок государств-членов», — говорится в письме.

Что известно об атаках на нефтепровод «Дружба»?

Напомним, 18 августа Силы беспилотных систем Украины нанесли удары по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области России. Эта станция является частью нефтепровода «Дружба», по которому транспортируется российская нефть в Европу. После атаки командующий СБС Роберт Бровди заявил о «полном стопе перекачки нефти на неопределенный срок». Правда, впоследствии стало известно, что транспортировка нефти возобновилась.

Уже в ночь на 22 августа Сил беспилотных систем ударили по перекачивающей станции «Унеча» нефтепровода «Дружба» в Брянской области России.

После этой атаки министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна снова не получает российскую нефть через «Дружбу». Политик назвал это «очередной атакой на энергетическую безопасность» Венгрии и «очередной попыткой втянуть нас в войну».