Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова пожаловалась, что Запад прощает президенту Украины Владимиру Зеленскому удары по нефтепроводу «Дружба».

Об этом Захарова заявила в эфире российского пропагандистского радио.

Комментируя украинские атаки по «Дружбе», спикер российского МИДа сказала, что Запад выписал Зеленскому индульгенцию, причем на свои же деньги.

«Просто надо не бороться с преступлениями и не бороться с первопричинами преступлений, как считают на Западе, а можно просто легализовать эти преступления, и таким образом их станет меньше. Фантастическая логика», — высказалась Захарова.

Что известно об атаках на нефтепровод «Дружба»?

18 августа украинские Силы беспилотных систем осуществили удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области РФ. Это — часть нефтепровода «Дружба», по которому транспортируют российскую нефть в Европу. После атаки командующий СБС Роберт Бровди заявил о «полном стопе перекачки нефти на неопределенный срок». Впрочем, впоследствии стало известно, что транспортировка возобновилась.

В ночь на 22 августа украинские беспилотники снова атаковали другой участок «Дружбы" — на этот раз перекачивающую станцию «Унеча» в Брянской области РФ.

После этой атаки глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна снова осталась без российской нефти. Он назвал инцидент «очередной атакой на энергетическую безопасность» Венгрии.