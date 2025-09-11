Президент России Владимир Путин и атака дронами и атака дронами

Ночная атака российского дрона на жилой дом в Польше 10 сентября и другие инциденты с беспилотниками в Европе демонстрируют, что Кремль не заинтересован в переговорах. Вместо этого президент России Владимир Путин постепенно «раздвигает границы нашего терпения».

Это отмечает главный редактор ведущего польского издания Fakt Михал Водзинский, пишет Bild.

«Отдельные инциденты с дронами в последние недели оказались лишь предвестниками того, что Россия подготовила для Польши в ночь со вторника на среду. Вывод для нас очевиден: Владимир Путин не ищет диалога. Он лишь постепенно раздвигает границы нашего терпения«, — отмечает Водзинский.

Поляки уже пережили несколько травматических событий, связанных с войной. Начало российского вторжения в Украину в 2022 году, с которой у Польши общая граница, стало серьезным потрясением. Дополнительным шоком, пишет журналист, был случай в ноябре того же года, когда заблудившаяся украинская ракета убила двух граждан Польши — и даже не прозвучало ожидаемых извинений.

Хотя ни один из 19 российских дронов, вторгшихся в польское воздушное пространство, не унес жизни людей, их появление заставляет общество задуматься: не подошла ли война вплотную и к Польше? Ведь «безобидных российских дронов не существует. Каждый из них потенциально мог убить».

«Позорное поведение Кремля — это не только испытание польских систем обороны, но и проверка решимости НАТО. Москва не должна снова почувствовать безнаказанность: необходима совместная и однозначная реакция Запада, прежде всего США», — пишет Водзинский.

В переговорах с Вашингтоном и президент Польши Кароль Навроцкий, и премьер Дональд Туск, несмотря на политические различия, выступают единым фронтом. Они подчеркивают: России доверять нельзя.

«Поэтому ответ должен быть быстрым, единым и решительным — иначе Путин начнет диктовать условия безопасности в регионе», — подытожил шеф-редактор Fakt.

Напомним, Навроцкий провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после вторжения российских дронов в Польшу. По словам Навроцкого, разговор подтвердил единство НАТО.

Народный депутат Украины, полковник СБУ Роман Костенко отметил, что НАТО пытается закрыть глаза на инцидент с дронами в Польше, тогда как Путин продолжает эскалацию, заручается поддержкой союзников и повышает ставки. По словам Костенко, «Европа и Польша реагируют достаточно слабо».

К слову, по мнению аналитиков ISW, большое количество российских дронов в воздушном пространстве Польши свидетельствует об умышленных действиях России, которая готовится к потенциальной войне с НАТО. Москва стремится исследовать возможности и реакцию как Польши, так и Альянса, чтобы использовать полученные данные в будущих сценариях конфликта.