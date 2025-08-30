Атакой на Киев Путин полностью разбил все усилия Трампа — NYT

Путин и Трамп / © Getty Images

Российская атака на Киев 28 августа, в результате которой 23 человека погибли и 53 ранены, показала, что недавние дипломатические усилия США мало повлияли на решимость Кремля остановить войну в Украине.

Об этом пишет New York Times.

«Массированный удар по столице Украины произошел менее чем через две недели после встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Он стал самой большой российской атакой с того времени», — отмечают журналисты.

NYT указывает, что встречей в Анкордиже 15 августа американский президент вывел Путина из западной дипломатической изоляции, но страна-агрессор так и не пошла ни на какие существенные уступки по основным спорным вопросам между ней и Украиной, что не приблизило обе стороны к миру.

Напомним, Трамп и Путин встретились на Аляске 15 августа — на авиабазе Элмендорф возле города Анкоридж.

28 августа россияне устроили воздушную атаку по Украине. Основной удар принял Киев, две ракеты попали в жилой дом. Погибли более 20 человек, в том числе дети.

В ночь на 30 августа армия России массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Самая сложная ситуация в Запорожье и на Днепропетровщине. Взрывы также звучали в Киеве и области, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской и Волынской.

В общей сложности российская армея запустила 582 цели.