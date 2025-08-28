Зеленский и Трамп во время встречи в Белом доме / © Владимир Зеленский

В последние дни президент США Дональд Трамп приватно возмущался тем, что его громкие попытки дипломатии прекратить войну в Украине ни к чему не привели.

Об этом пишет Atlantic со ссылкой на собственные источники.

Это раздражение усилили некоторые «ястребы» против России в Республиканской партии, в частности сенатор Линдси Грэм, доверенное лицо Трампа, призвавшее президента США снова угрожать России санкциями, если она не сядет за стол переговоров.

Форма возможного мирного соглашения, если и когда оно будет заключено, остается неясным: Соединенные Штаты твердо не обязались предоставлять гарантии безопасности Украине, но администрация Трампа рассматривает возможность продолжения обмена разведывательными данными с украинцами и потенциального предложения помощи с противовоздушной обороной.

По информации издания, Трамп также выразил определенное разочарование Зеленскому и Европе, считая, что их требования нереалистичны. Трамп хочет, чтобы Европа и Зеленский признали, что Украина должна потерять часть территории для прекращения войны.

Он сомневается в большем участии США, опасаясь отчуждать свою базу изоляционистов в MAGA. Именно поэтому нынешний глава Белого дома активизировал свои усилия, чтобы обвинить в войне своего предшественника Джо Байдена даже через семь месяцев после начала своего президентства.

«Он просто хочет, чтобы это закончилось», — сказал высокопоставленный чиновник. «Почти неважно, как».

В понедельник Трамп признал, что не знает, закончится ли война, и предположил, что, возможно, будет готов выйти из переговорного процесса, если он затянется.

«Возможно, они это сделают, возможно, нет», — сказал он о Путине и Зеленском. «Они бы хотели, чтобы я был на встрече. Я сказал: „Вы, ребята, должны это решить. Это между вами. Это не наше дело“».

Напомним, на днях Трамп снова «набросился» с критикой на своего украинского коллегу и заявил, что Владимир Зеленский «не совсем невиновен» в урегулировании войны.