Атомный шантаж: какие темы продвигали российские СМИ на прошлой неделе

Центр противодействия дезинформации информирует об основных темах, продвигаемых российскими СМИ на этой неделе:

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале.

Украина – террористическое государство.

«Азов» – преступники и террористы.

Атомный шантаж

Как роспропаганда освещала эти темы:

В последнее время Россию все чаще называют государством – спонсором терроризма. Поэтому РФ хочет перевести такое звание на Украину. Своих террористов Россия называет миротворцами, а войска Россия называет ВФУ (военное формирование Украины).

Российские преступники планируют провести незаконное судилище над защитниками Мариуполя, среди которых множество «азовцев». В качестве информационной подготовки любые акты сопротивления на оккупированной территории Украины, а также внутри России подаются как террористические акты с четкой «азовской линией».

СМИ РФ продолжают свой «атомный шантаж», в частности, усиливаются манипулятивные действия, направленные на мирное население Энергодара, а также пытки работников ЗАЭС для предоставления «правильных» данных инспекторам МАГАТЭ.

Ранее в Запорожье обсудили планы эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций в ЗАЭС.

Как сообщалось, враг активизирует разведку и разнообразие средств воздушного нападения.

Напомним, кафиры обстреляли гражданскую инфраструктуру в четырех населенных пунктах Запорожской области.

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