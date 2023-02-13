Авиация для ВСУ, новое наступление России и больше оружия: о чем говорил генсек НАТО накануне "Рамштайна"

Столтенберг заверил, что Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Судя по количеству войск, сконцентрированных оккупационной армией на Донбассе, повторное наступление России на Украину уже началось. Поэтому страны НАТО должны ускорить передачу оружия для ВСУ, чтобы россияне не получили преимуществ на поле боя.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе перед двухдневным заседанием министров обороны стран Альянса в формате "Рамштайн".

Новое наступление РФ

Генсек НАТО отметил, что повторное наступление России на Украину уже началось. Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что президенту РФ Владимиру Путину не нужен миром и он не хочет заканчивать войну.

Поэтому страны Альянса должны ускорить передачу Украине оружия. По его словам, Украина должна получить от международных партнеров все необходимое вооружение, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя.

Столтенберг заверил, что Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Однако подчеркнул, что союзники по НАТО не будут вмешиваться в войну, которую Россия развязала против Украины.

Вооружение

Генсек НАТО напомнил, что потребность Украины в вооружении изменялась во время войны. Сначала речь шла преимущественно о противотанковых средствах, затем об артиллерийских системах и системах противовоздушной защиты. Теперь очередь дошла до тяжелого вооружения, включая "Страйкеры" и "Брэдли", боевые машины пехоты из Германии и основные боевые танки. Союзники постоянно обсуждают вопросы, какие именно типы вооружения должны в дальнейшем поставляться для Украины.

Наращивание производства оружия и боеприпасов

Столтенберг отметил, что война в Украине опустошает арсеналы союзников, поэтому они должны увеличить промышленное производство оружия и боеприпасов для пополнения запасов, а также возможности в дальнейшем помогать Украине.

"Текущий уровень использования боеприпасов Украиной во много раз выше нашего уровня производства. Это давит на нашу оборонную промышленность. Например, ожидание боеприпасов большого калибра увеличилось с 12 до 26 месяцев. Заказы, размещенные сегодня, будут доставляться лишь через два с половиной года. Поэтому мы должны увеличить производство и инвестировать в его промышленные возможности", — добавил Столтенберг.

Также генсек добавил, что ожидает новых директив по оборонному планированию НАТО.

"Министры рассмотрят меры по укреплению системы сдерживания и обороны… Я ожидаю, что союзники примут новые директивы для оборонного планирования НАТО. Это будет ключевым фактором для изменений в наших возможностях и обеспечит надежное сдерживание и оборону на следующие годы. Министры также рассмотрят, как увеличить наши оборонные промышленные возможности", — сказал Столтенберг.

Боевая авиация

Не обошел генсек Альянса и тему боевых самолетов для Украины. Столтенберг допустил вероятность передачи Украине современных самолето и отметил, что таким образом НАТО не будет участвовать в войне против России, однако поможет Украине.

"И как вы видели в медиа, теперь также идет дискуссия по вопросу самолетов. И я ожидаю, что это будет рассмотрено завтра на встречах в Брюсселе", — сказал Столтенберг.

В то же время, генсек НАТО добавил, что Альянс будет концентрировать внимание на передаче Украине других видов вооружения.

Напомним, во вторник, 14 февраля, в Брюсселе состоится очередное заседание контактной группы "Рамштайн". Представители более 50 государств мира соберутся в Бельгии, чтобы обсудить дальнейшие поставки оружия Украине. Во встрече министров и работе Контактной группы примет участие министр обороны Украины Алексей Резников.

"Авиационный Рамштайн": что обещают предоставить Украине для защиты неба

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