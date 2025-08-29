Авиационные ракеты ERAM для Украины: CNN узнало о сроках поставки

Флаг США. / © pixabay.com

Авиационные ракеты ERAM, поставки которых одобрил Госдеп США, могут начать поступать в Украину до конца этого года. Речь идет о 3350 воздушных целях.

Об этом сообщил СNN со ссылкой на неназванный источник.

Дальность полета ракет составляет от 241 до 450 км. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, если продажа состоится, то ракеты могут быть поставлены позже в этом году.

Пока не ясно, будут ли установлены ограничения на использование ракет, добавили в издании.

В пакет вооружения на 825 миллионов долларов войдут также контейнеры для ракет, пусковые пилоны, запасные части, расходные материалы, программное обеспечение для вооружения, оборудование для планирования полетов, учебные средства, техническая документация, транспортное обеспечение, а также услуги по технической и логистической поддержке.

В США заявили, что продажи этого вооружения "поддерживают внешнеполитические и национальные интересы США, укрепляя безопасность страны-партнера, которая является фактором политической стабильности и экономического развития в Европе".

Напомним, 24 августа Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет ERAM . По их словам, ракеты должны прибыть в Украину примерно через шесть недель.

Это оружие станет важным усилением для украинских воздушных сил. Они изменят воздушные удары Украины по России, ведь может поражать цели на расстоянии до 450 км. По словам американских чиновников, оружие адаптировано под украинские нужды и может использоваться даже из советских самолетов, находящихся на вооружении ВСУ.