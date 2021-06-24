Авикатастрофа МАУ: канадская экспертиза не нашла доказательств умышленного уничтожения самолета Ираном — СМИ

Отчет об экспертизе пока не обнародованы.

Экспертиза катастрофы самолета МАУ, которую провели в Канаде, не выявила подтверждений версии, что он был сбит преднамеренно.

Об этом пишет CBC News, который ознакомился с соответствующим отчетом, который пока не обнародовали.

В то же время это не освобождает Иран от ответственности за гибель 176 человек.

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Анализ базируется на всех доказательствах и разведывательных данных, доступных правительства Канады.

В отчете отмечается, что Иран не предоставил объяснение того, как и почему его военные сбили самолет.

"Учитывая совокупность доступной информации, судебно-медицинская группа пришла к выводу, что ряд действий и бездействия гражданских и военных властей Ирана вызвала опасную ситуацию, когда ранее выявленные риски были занижены, но не воспринимались серьезно", — говорится в отчете.

В отчете говорится, что судебно-медицинская группа проанализировала информацию, которая есть в распоряжении, но "только Иран имеет полный доступ к доказательствам, места катастрофы и свидетелей.

"Иран обязан предоставить четкие ответы по всем аспектам этой трагедии", — говорится в документе.

Этот отчет открывает путь для Оттавы двигаться вперед и решать, какие санкции, если таковые будут, будут введены против Ирана.

Премьер-министр Джастин Трюдо написал сообщение к семьям в отчете. В нем он заявил, что правительство будет использовать все доступные варианты, включая Международный суд в Гааге.

"Отчет показывает, что официальный отчет о событиях в Иране является хитрым, обманчивым и поверхностным, и намеренно игнорирует ключевые факторы", — написал Трюдо.

"Высшие чиновники режима принимали решения, которые привели к этой трагедии, и мир не должен позволять им безнаказанно прятаться за кучкой "козлов отпущения", — подчеркнул Трюдо.

Напомним

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины.

пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины. Сначала причиной авиакатастрофы иранцы называли технической неисправности самолета. Однако уже вечером 9 января стало известно, что украинский Боинг был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Утром 11 января Иран официально заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ, а трагедия произошла из-за "человеческого фактора".

сбила самолет МАУ, а трагедия произошла из-за "человеческого фактора". Власти Ирана убеждала, что в комплексе ПВО, которым был сбит самолет МАУ в Иране, были нарушены настройки, и это якобы привело к ошибке в данных при обнаружении самолета. Украина с этой версией не соглашалась.

не соглашалась. В октябре Иран взял на себя всю ответственность за сбивание.

за сбивание. Процесс выплаты компенсаций родным жертв может затянуться на два года.

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