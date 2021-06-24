Авикатастрофа МАУ: канадская экспертиза не нашла доказательств умышленного уничтожения самолета Ираном — СМИ

Отчет об экспертизе пока не обнародованы.
Экспертиза катастрофы самолета МАУ, которую провели в Канаде, не выявила подтверждений версии, что он был сбит преднамеренно.
Об этом пишет CBC News, который ознакомился с соответствующим отчетом, который пока не обнародовали.
В то же время это не освобождает Иран от ответственности за гибель 176 человек.
Анализ базируется на всех доказательствах и разведывательных данных, доступных правительства Канады.
В отчете отмечается, что Иран не предоставил объяснение того, как и почему его военные сбили самолет.
"Учитывая совокупность доступной информации, судебно-медицинская группа пришла к выводу, что ряд действий и бездействия гражданских и военных властей Ирана вызвала опасную ситуацию, когда ранее выявленные риски были занижены, но не воспринимались серьезно", — говорится в отчете.
В отчете говорится, что судебно-медицинская группа проанализировала информацию, которая есть в распоряжении, но "только Иран имеет полный доступ к доказательствам, места катастрофы и свидетелей.
"Иран обязан предоставить четкие ответы по всем аспектам этой трагедии", — говорится в документе.
Этот отчет открывает путь для Оттавы двигаться вперед и решать, какие санкции, если таковые будут, будут введены против Ирана.
Премьер-министр Джастин Трюдо написал сообщение к семьям в отчете. В нем он заявил, что правительство будет использовать все доступные варианты, включая Международный суд в Гааге.
"Отчет показывает, что официальный отчет о событиях в Иране является хитрым, обманчивым и поверхностным, и намеренно игнорирует ключевые факторы", — написал Трюдо.
"Высшие чиновники режима принимали решения, которые привели к этой трагедии, и мир не должен позволять им безнаказанно прятаться за кучкой "козлов отпущения", — подчеркнул Трюдо.
Напомним
- Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины.
- Сначала причиной авиакатастрофы иранцы называли технической неисправности самолета. Однако уже вечером 9 января стало известно, что украинский Боинг был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.
- Утром 11 января Иран официально заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ, а трагедия произошла из-за "человеческого фактора".
- Власти Ирана убеждала, что в комплексе ПВО, которым был сбит самолет МАУ в Иране, были нарушены настройки, и это якобы привело к ошибке в данных при обнаружении самолета. Украина с этой версией не соглашалась.
- В октябре Иран взял на себя всю ответственность за сбивание.
- Процесс выплаты компенсаций родным жертв может затянуться на два года.