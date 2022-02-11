Австралия, Индия, Япония и США обсудят российскую агрессию и противостояние с Китаем

Также США сосредоточены на Индо-Тихоокеанском регионе.
Главными вопросами на заседании глав внешнеполитических ведомств стран QUAD (Австралии, Индии, Японии и США - ред.) в Мельбурне станут изменение климата, COVID-19 и противостояние политике Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, будет затронут и украинский вопрос.
Об этом заявила глава австралийского МИД Марис Пейн, - пишет "Интерфакс".
Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном она сказала, что в нынешних условиях есть больше, чем один авторитарный режим, посчитав такими Китай и КНДР. По ее словам, это "представляет собой вызов, они будут частью наших дискуссий".
"Мы решительно поддерживаем лидерство США в решении этих задач", - добавила она.
Министр заметила: "Я уверена, что мы также поговорим об угрозах суверенитету и территориальной целостности Украины".
При этом госсекретарь подтвердил, что США сосредоточены на Индо-Тихоокеанском регионе. "Важно, чтобы мы присутствовали, чтобы мы были вовлечены, чтобы мы лидировали в этом регионе", - сказал он.
И Блинкен, и Пейн заявили, что одним из ключевых элементов дискуссии QUAD будет создание региональной среды, свободной от принуждения со стороны Китая.
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