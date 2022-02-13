Австралия приостановила работу своего посольства в Киеве

Временное представительство будет перенесено во Львов.
Правительство Австралии приняло решение приостановить работу своего посольства в Киеве из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Диппредставительство Австралии временно перенесут во Львов.
Об этом сообщается на сайте МИД страны.
"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, правительство распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и временно приостановило работу нашего посольства в Киеве", — говорится в сообщении.
Также в МИД Австралии призвали своих граждан немедленно покинуть территорию Украины.
Напомним, что МИД Великобритании, Израиля, Черногории, Нидерландов, Норвегии и Латвии призвали своих граждан покинуть Украину. Перед этим такие призывы сделала Япония, сообщения внешнеполитических ведомств опубликовали на официальных сайтах.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр.
11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Он добавил, что американские военные не будут посылать в зону предполагаемого конфликта.
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