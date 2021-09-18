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Австралия разочарована решением Франции отозвать посла, но надеется на дальнейшие сотрудничество

Австралия разочарована решением Франции отозвать посла, но надеется на дальнейшие сотрудничество

ru.wikipedia.org

Также Австралия ценит отношения с Францией и считает ее важным партнером

Австралия сожалеет о решении Франции отозвать посла для консультаций. 

Об этом заявил представитель австралийского министра иностранных дел Марис Пейн.

"С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте (субмарин - ред) Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением", — пишет газета Sydney Morning Herald.

В то же время Австралия ценит отношения с Францией и считает ее важным партнером, обеспечивающим стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы надеемся на новое взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей", — резюмируют в Канберре.

Ранее в Париже объявили об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне отказа Канберры от контракта с Францией на строительство подводных лодок в пользу партнерства с США.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".

Также посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на решение об создании альянса. По словам представителя китайского посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью, которого цитирует Reuters, этим странам следует избавиться от "менталитета холодной войны и идеологических предрассудков".

Отметим, в последние годы Пекин обвиняют в повышении напряженности на спорных территориях, таких как Южно-Китайское море. 

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