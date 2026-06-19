Австралия резко увеличивает военную поддержку Украины: объявлен новый пакет на $100 млн

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Австралия объявила о новом пакете поддержки для Украины на 100 миллионов долларов, которые будут направлены на закупку критически важного военного оборудования для противодействия российской агрессии.

Об этом сообщило Министерство обороны Австралии. Согласно официальному заявлению, средства будут предоставлены двумя траншами в течение следующих 12 месяцев в рамках международной программы NATO Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), которая помогает обеспечивать Украину приоритетным вооружением и необходимыми оборонными ресурсами.

Правительство Австралии отметило, что новое финансирование позволит Украине получить дополнительные средства противовоздушной обороны, боеприпасы и другое критическое военное оборудование, необходимое для защиты от российских атак.

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После этого решение общий объем помощи Австралии Украине превысит 1,8 миллиарда долларов. Из этой суммы более 1,6 млрд приходится именно на военную поддержку.

Вице-премьер-министр и министр обороны Австралии Ричард Марлз подчеркнул, что события в Украине имеют глобальное значение, в том числе для Индо-Тихоокеанского региона, поэтому Канберра будет продолжать поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Кроме финансовой помощи, Австралия продолжает обучать украинских военных в Польше в рамках международной тренировочной миссии Operation Kudu.

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