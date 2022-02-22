Австралия временно закрывает посольство во Львове и просит своих чиновников покинуть Украину

Страна также осудила официальное признание Москвой "ЛНР" и "ДНР".
Австралия временно закрыла работу своего посольства во Львове, переехавшем туда из Киева.
Об этом сообщила министрер иностранных дел Австралии Марис Пейн, пишет CNN.
Причной такого решения дипломат назвала " повышенный риск". Впрочем, как долго не будет работать дипучреждение, пока неизвестно.
Кроме того, Пейн отметила, что правительство Австралии приказало австралийским чиновникам и призвало своих граждан покинуть Украину. В то же время их направят на восток Польши и Румынии, чтобы помочь гражданам, стремящимся уехать из Украины.
Министерша также осудила официальное признание Москвой "ЛНР" и "ДНР", а также отметила тесное сотрудничество с Соединенными Штатами, Европейским Союзом и другими правительствами во всем мире.
"Австралия готова объявить о скорых и строгих санкциях, направленных против ключевых российских лиц и организаций, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", — сообщила Марис Пейн.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.
Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.
Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".
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