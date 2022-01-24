Австралия вслед за США и Британией заявила, что "эвакуирует" семьи дипломатов из Киева

Австралия вслед за США и Британией заявила, что "эвакуирует" семьи дипломатов из Киева

Глава австралийского МИД Марис Пейн планирует обсудить с украинскими коллегами усиление поддержки Киеву на фоне угрозы со стороны РФ.

Австралия призывает своих граждан "выехать сейчас" из Украины из-за опасений вторжения РФ и начинает отзывать членов семей австралийских дипломатов, базирующихся в Киеве.

Об этом сообщает The Sydney Morning Herald со ссылкой правительство Австралии.

"Федеральное правительство в понедельник подняло предупреждение о путешествиях в Украину до "не путешествовать" и приказало австралийцам покинуть страну коммерческими средствами и знать, что рейсы могут измениться или быть приостановлены в кратчайшие сроки", — говорится в сообщении.

В австралийском правительстве также призвали своих граждан, которые планируют остаться в Украине, позаботиться о собственной безопасности.

"Австралийцы, решившие остаться в Украине, должны пересмотреть свои планы личной безопасности, быть готовым укрыться на месте, если потребуется, поддерживать повышенную осведомленность в сфере безопасности и зарегистрироваться в Департаменте иностранных дел и торговли", – говорится в заявлении правительства.

Напомним, 23 января Госдеп США разрешил "добровольный выезд" своих дипломатов из Украины. Члены их семей получили приказ покинуть украинскую территорию. В Вашингтоне это объясняют "особым предостережением". В МИД Украины назвали "эвакуацию" посольства США "проявлением чрезмерной предосторожности" и призвали "трезво оценивать риски".

Ранее спикер Белого дома пояснила, что правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае агрессии России против Украины.

24 января об "эвакуации" своих дипломатов сообщила Великобритания.

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