Австралия ввела санкции против Лукашенко и 22 российских пропагандистов

Австралия ввела санкции против Лукашенко и 22 российских пропагандистов

Правительство Австралии продолжает поддерживать Украину, которая защищает свою территорию от российских захватчиков.

Власти Австралии ввели новые санкции против российских пропагандистов, а также против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

В общем, кроме Лукашенко, санкции введены против его жены и сына, который ранее занимал руководящие должности в сфере национальной безопасности в правительстве Беларуси.

"Правительство Беларуси во главе с президентом Лукашенко продолжает оказывать стратегическую поддержку России и ее вооруженным силам в их нападении на суверенитет и территориальную целостность Украины", — говорится в сообщении.

Также правительство Австралии ввело санкции против 22 российских пропагандистов, которые распространяют ложную информацию о войне в Украине.

"Правительство Австралии также ввело новые санкции в отношении еще 22 российских пропагандистов и распространителей дезинформации, в число которых вошли старшие редакторы таких организаций, как Russia Today, Фонд стратегической культуры, InfoRos и NewsFront", — говорится в сообщении.

В целом Австралия ввела санкции против 32 прокремлевских пропагандистов.

Напомним, ранее Австралия запретила поставки глинозема и алюминиевой руды в Россию, чтобы ограничить возможности страны-агрессора производить оружие.

Читайте также: