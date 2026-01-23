Австралия выделит около $7 млн в поддержку энергетического сектора Украины

Австралия / © ru.wikipedia.org

Правительство Австралии перечислит еще 10 миллионов австралийских долларов (около 6,8 млн. долларов США) в Фонд энергетической поддержки Украины, чтобы помочь обеспечить свет, отопление и работу критически важных служб на фоне российских ударов по инфраструктуре.

Об этом пишет Укринформ.

Об этом сообщила министерша иностранных дел Австралии Пенни Вонг, отметив, что РФ «использует зиму как оружие» против украинцев, а атаки на гражданские объекты свидетельствуют о нежелании Москвы серьезно двигаться к прекращению войны.

По словам главы МИД, с начала полномасштабного вторжения России Австралия направила Украине более 1,7 млрд долларов помощи в разных областях. После нового взноса общая поддержка Австралии Фонда энергетической поддержки Украины выросла до 40 млн. австралийских долларов (более 27 млн. долларов США).

Также Австралия с марта 2022 года поставляет Украине вооружения и боеприпасы, в частности, бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, противотанковое оружие и беспилотники. Кроме того, страна направила не менее 90 инструкторов для обучения украинских военных в Великобритании.

Напомним, предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 63 млн. долларов Австралия отправила в начале декабря 2025 года.

Ранее в КГГА ответили, когда ждать стабильного света, тепла и воды в Киеве.

«Ситуация улучшится с улучшением погодных условий. Хотя бригады ДТЭКа отрабатывают и ликвидируют аварии на аварийных линиях. Довольно тяжелая ситуация по теплоснабжению и холодному водоснабжению», — сказала представитель КГГА Екатерина Поп.