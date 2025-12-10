Австрия поставила точку в деле об экстрадиции Фирташа: что решил суд

Дмитрий Фирташ / © Associated Press

Суд Австрии поставил точку в деле об экстрадиции Дмитрия Фирташа, отказав США в удовлетворении запроса после более десяти лет судебных процессов.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Высший региональный суд Вены подтвердил, что решение низшей инстанции, которое остановило передачу Фирташа, является окончательным, поскольку прокуроры не подали апелляцию в установленный срок, говорится в сообщении суда, направленном по электронной почте в среду.

Ранее прокуроры США пытались привлечь Фирташа к судебному разбирательству в США по обвинению в сговоре по выплате 18,5 млн долларов индийским чиновникам для обеспечения реализации проекта по производству титана на сумму 500 млн долларов.

Сам бизнесмен отрицает какую-либо вину и утверждает, что обвинения со стороны США имели целью влияние на политическую ситуацию в Украине. Он отстаивал свою позицию в Вене, куда перевел бизнес и где проживает после внесения рекордного залога в 2014 году.

Фирташ получил состояние на торговле газом, в частности в сотрудничестве с российским «Газпромом». Позже он расширил деятельность на химическую промышленность и телевизионный бизнес после распада СССР, став одним из самых влиятельных украинских бизнесменов.

Украина наложила санкции на Фирташа в 2021 году из-за его якобы поставок титана российским производителям вооружений. Великобритания ввела санкции против него в 2024 году.

Представитель Фирташа пока не предоставил комментариев по этому поводу.

Напомним, ранее мы писали о том, что Служба безопасности и БЭБ продолжают расследовать коррупционные схемы подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа и топ-менеджмента подконтрольных ему компаний.