Австрия примет на лечение тяжелораненых украинских бойцов — Зеленский

Украинский президент сообщил о результативных переговорах с канцлером Австрии.

В среду, 25 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Австрии Карлом Негаммером и достиг предметных договоренностей.

Об этом он сообщил в ходе традиционного обращения.

В разговоре с австрийским лидером Зеленский проинформировал его о ситуации на Донбассе и других районах боевых действий и при этом поблагодарил за поддержку.

"Договорились, что Австрия примет на лечение наших тяжелораненых военных", — отметил президент.

Также в ходе переговоров стороны предметно обсудили взаимодействие в европейской интеграции Украины.

Напомним, Австрия готова поддержать эмбарго на нефть из России, если Еврокомиссия и страны-члены ЕС решат это сделать.

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