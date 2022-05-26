Австрия примет на лечение тяжелораненых украинских бойцов — Зеленский

Украинский президент сообщил о результативных переговорах с канцлером Австрии.
В среду, 25 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Австрии Карлом Негаммером и достиг предметных договоренностей.
Об этом он сообщил в ходе традиционного обращения.
В разговоре с австрийским лидером Зеленский проинформировал его о ситуации на Донбассе и других районах боевых действий и при этом поблагодарил за поддержку.
"Договорились, что Австрия примет на лечение наших тяжелораненых военных", — отметил президент.
Также в ходе переговоров стороны предметно обсудили взаимодействие в европейской интеграции Украины.
Напомним, Австрия готова поддержать эмбарго на нефть из России, если Еврокомиссия и страны-члены ЕС решат это сделать.
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