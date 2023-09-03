Австрия призвала Евросоюз изменить подход к принятию новых членов, чтобы "не потерять Украину"

Европейский союз должен пересмотреть свой подход к расширению в вопросах Украины, Молдовы и Балканских стран и отдавать предпочтение демократии в этих странах, а не бюрократическим процедурам.

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Об этом заявил в подкасте издания Politico Александер Шалленберг, глава Министерства иностранных дел Австрии.

"Расширение это не бюрократическое стремление, это не легалистическое стремление, это не о том, чтобы применить каждую запятую и абзац договоров — это о распространении и обеспечении определенной модели жизни, открытых свободных демократий" — сказал Шалленберг.

Он напомнил, что Греция, Португалия и Испания стали членами Евросоюза, когда демократический режим в этих странах не был стабильным.

"Тогда мы понимали, что необходимо обеспечить, чтобы эти страны понимали: они являются частью нашей семьи ценностей. И мы должны сделать это именно сейчас — с Украиной, Молдовой и Западными Балканами", — уверен глава МИД Австрии.

Вместе с тем, Шалленберг считает, что Евросоюзу нужно отказаться от "бинарного мышления", которое предполагает, что страна может быть атомной полностью членом ЕС, или полностью вне блока.

"Я думаю, у нас есть варианты. Страны могут быть членами без выполнения каждой части права ЕС", — сказал министр.

Он объяснил, что новые государства-члены могли бы быть наблюдателями в Совете ЕС и участвовать в обсуждениях, но не в принятии решений. По его мнению, новые страны можно также подключить к ряду политик ЕС.

"Мы не можем ждать, поскольку мы будем ждать, мы можем потерять этот регион. Мы можем потерять Украину, можем потерять Западные Балканы", — отметил Шалленберг.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи сообщил, что Евросоюз может представить предложения по расширению ЕС уже в октябре.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями парламента и членами правительства о начале переговоров по членству в Евросоюзе.

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