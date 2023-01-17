Австрия призвала "не перегибать палку" с Россией, потому что она "часть европейской культуры и истории"

Также Австрия против исключения России из ОБСЕ.

В Министерстве иностранных дел Австрии заявили, что страны Запада должны "соблюдать чувство меры". В разговорах с Россией, потому что она "часть европейской культуры и истории".

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

"Мы не должны перегнуть палку, например, введя запрет на выдачу виз 144 миллионам россиян", – сказал он.

Министр заявил, что Австрия будет поддерживать Украину в ее стремлении защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

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Шалленберг отметил, что Россия развязала против Украины агрессивную войну, которая является безумием.

"Но в то же время мы должны думать о дне после, недели после и месяце после", – сказал Шалленберг, объяснив, что архитектура европейской безопасности так или иначе должна будет содержать Россию и как постоянного члена Совета Безопасности ООН, и как ядерное государство.

Кроме того, министр выступил против исключения России из ОБСЕ.

"ОБСЕ – это одна из немногих оставшихся площадок, где российские дипломаты вынуждены сидеть и слушать наши аргументы, нашу острую критику агрессивной войны России", – считает Шалленберг, который также назвал "соблюдение чувства меры" одной из крупнейших задач на 2023 год.

Напомним, ранее федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что его страна не будет поставлять оружие Украине, чтобы оно могло защититься от российской агрессии.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Минобороны Австрии заявили, что готовятся к возможному блекауту из-за войны России против Украины.

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