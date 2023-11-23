Австрия раскритиковала заявление Словакии о переговорах между Киевом и Москвой

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг подверг критике заявление словацкого коллеги Юрия Бланара о том, что Украине нужны переговоры с Россией для прекращения войны.

Об этом шла речь на пресс-конференции после встречи двух министров в Вене, пишет "Укринформ".

Шалленберг подчеркнул, что российская агрессия в Украине является самой непосредственной угрозой безопасности в Европе. Именно поэтому ЕС должен быть как никогда сплоченным.

"Единство и сплоченность Европейского Союза в этом вопросе было нашим величайшим достижением, нашим величайшим активом. Считаю, что мы делаем все правильно и должны работать над тем, чтобы это единство и сплоченность сохранялось и в будущем", — отметил он.

По его словам, решение диктатора РФ Владимира Путина вывести войска – это единственная возможность поскорее закончить войну.

"Если он (Путин – Ред.) это сделает, война закончится. Если же Украина перестанет воевать, то с Украиной будет, скажем так, покончено. И тогда Словакия может внезапно получить другого соседа", – сказал министр иностранных дел Австрии.

Заявление Словакии

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что пришло время для "мирных" переговоров между Украиной и РФ. По его мнению, ситуация на фронте стала статической, война зашла в фазу "заморозки", поэтому пришло время для "мирного" решения.

"Мирное решение всегда сложно. Но мы должны сказать, что нам нужно прекращение огня перед мирными переговорами", — пояснил Бланар.

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