Австрия согласится на новый пакет санкций против России: детали от Reuters

Флаг Австрии. / © pixabay.com

Австрия согласится с последним пакетом санкций Европейского Союза против России. Это устраняет одно из ключевых препятствий перед голосованием в начале следующей недели.

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что такое решение Вены изменение своей предыдущей позиции и устранение ключевого препятствия перед голосованием в начале следующей недели. Министры иностранных дел ЕС должны собраться в 20 октября в Люксембурге, чтобы окончательно согласовать 19 пакет санкций против РФ.

Издание отмечает, что принятие пакета зашло в тупик, поскольку Вена потребовала от ЕС разморозить некоторые российские активы для компенсации австрийскому Raiffeisen Bank International штрафов, наложенных Российской Федерацией.

Но другие правительства ЕС не согласились с этим. Пакет санкций нуждается в единодушной поддержке 27 государств-членов ЕС.

"Австрия поддерживает продолжение давления на Россию и одобрит 19 пакет санкций в понедельник", - приводит агентство заявление МИД Австрии.

Пакет санкций включает в себя ряд энергетических и финансовых мероприятий. В частности, запрет на импорт российского сжиженного природного газа от 1 января 2027 года, с переносом даты вступления в силу 1 января 2028-го.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировали значительно более жесткие санкции против России, потому что "пришло время". По ее словам, в ЕС не предлагают поэтапные санкции, а "гораздо более жесткие меры — в энергетике, финансовых услугах и торговле".

Впрочем, Словакия блокирует принятие 19 пакета санкций ЕС против Российской Федерации до саммита 23 октября. По данным журналиста Рикард Йозвяка, страны ЕС достигли договоренности об ограничении передвижений дипломатов страны-агрессорки внутри блока. К слову, Венгрия сняла вето по этому вопросу.