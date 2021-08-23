"Австрия всегда была надежным партнером Украины", — поздравления с Днем Независимости от канцлера Австрии украинцам и Кличко

"Австрия всегда была надежным партнером Украины", — поздравления с Днем Независимости от канцлера Австрии украинцам и Кличко

Курц отметил, что Украина имеет величественную историю.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил украинский и лично мэра Киева, лидера партии "УДАР" Виталия Кличко с Днем Независимости Украины. Как сообщает официальный сайт партии "УДАР Виталия Кличко", в своем видеообращении Себастьян Курц особо отметил, что в последние годы в Киеве и других городах страны много сделано для модернизации государства, реформ, чтобы Украина двигалась в правильном направлении.

"Уважаемые дамы и господа, уважаемый мэр, дорогой Виталий, я рад приветствовать вас с 30-й годовщиной Независимости Украины! Украина имеет величественную историю. Особенно в последние годы в Киеве и других городах страны много сделано для модернизации государства, реформ, чтобы Украина двигалась в правильном направлении ", — говорится в поздравлении.

Себастьян Курц также заверил, что Австрия всегда была надежным партнером Украины, и отметил, что так будет и в будущем.

"Я хочу поздравить всех украинских и украинок с 30-летием Независимости Украины и пожелать всего наилучшего в будущем и для развития вашей страны. Всего наилучшего и успехов вам!" — пожелал Федеральный канцлер Австрии.

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