Австрия высылает четырех российских дипломатов из-за несовместимых со статусом действий

На выезд из страны у них одна неделя.

Из австрийской Вены высылают четырех российских дипломатов. Они должны покинуть страну до 8 марта.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Австрии.

Отмечается, что россияне совершили действия, несовместимые с дипломатическим статусом. Других подробностей министерство не сообщило.

Будут высланы дипломаты российского посольства в Австрии.

"Двое дипломатов посольства России совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они объявлены персонами нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях", — говорится в заявлении.

Кроме того, высылают двух дипломатов, работавших в постоянном российском представительстве при ООН в Вене.

"Два дипломата Постоянного представительства России при ООН совершили действия, несовместимые с Соглашением о размещении штаб-квартиры. Они также должны покинуть территорию Австрийской Республики", — заявили в МИД.

Напомним, ранее Австрия призвала "не перегибать палку" с Россией. Мол, агрессорка – это "часть европейской культуры и истории". Несмотря на такие заявления, в Вене подчеркивают, что будут поддерживать Украину в ее стремлении защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

Представитель украинского МИД Олег Николенко подчеркнул, что призывы продолжать диалог с Россией, уважать ее историю усиливают чувство безнаказанности Кремля. Украинский МИД пригласил австрийского министра Александер Шалленберга в Днепр, где в многоэтажку попала российская ракета.

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