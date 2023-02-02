Австрия высылает четырех российских дипломатов из-за несовместимых со статусом действий

На выезд из страны у них одна неделя.
Из австрийской Вены высылают четырех российских дипломатов. Они должны покинуть страну до 8 марта.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Австрии.
Отмечается, что россияне совершили действия, несовместимые с дипломатическим статусом. Других подробностей министерство не сообщило.
Будут высланы дипломаты российского посольства в Австрии.
"Двое дипломатов посольства России совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они объявлены персонами нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях", — говорится в заявлении.
Кроме того, высылают двух дипломатов, работавших в постоянном российском представительстве при ООН в Вене.
"Два дипломата Постоянного представительства России при ООН совершили действия, несовместимые с Соглашением о размещении штаб-квартиры. Они также должны покинуть территорию Австрийской Республики", — заявили в МИД.
Напомним, ранее Австрия призвала "не перегибать палку" с Россией. Мол, агрессорка – это "часть европейской культуры и истории". Несмотря на такие заявления, в Вене подчеркивают, что будут поддерживать Украину в ее стремлении защитить свой суверенитет и территориальную целостность.
Представитель украинского МИД Олег Николенко подчеркнул, что призывы продолжать диалог с Россией, уважать ее историю усиливают чувство безнаказанности Кремля. Украинский МИД пригласил австрийского министра Александер Шалленберга в Днепр, где в многоэтажку попала российская ракета.
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