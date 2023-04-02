"Автономия Крыма была ошибкой": в каком статусе полуостров должен вернуться под контроль Украины

Под контроль Украины, Крым должен вернуться не в статусе автономии, а как простая область.

Почему автономный статус Крыма привел к трагическим последствиям, рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, передает FREEДОМ.

Он напомнил, что в состав Украины в 1954 году полуостров передавался как Крымская область. Статус автономии получил уже после распада СССР "из-за слабости украинской власти и желания понравиться всем".

Тимочко считает автономный статус Крыма ошибкой, которую не следует повторять.

"Эта коллизия, этот нарратив, эта ошибка, на самом деле, как видим, имела огромные последствия, и имеет сейчас. И, конечно, при возвращении Крыма в состав Украины его уже нельзя рассматривать как автономию. Это может быть Крымская, Таврическая область, но не автономия", — подытожил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

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