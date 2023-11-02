Автор скандальной статьи Time пообещал опубликовать новые материалы по Украине

Автор скандальной статьи в журнале Time о ситуации в Украине Саймон Шустер пообещал в ближайшее время опубликовать новые материалы.

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

"В ближайшие недели ждите других сообщений, которые будут подробнее раскрывать военную стратегию Украины, ее дипломатию во время войны и напряженность внутри команды Зеленского", — отметил Саймон Шустер.

Скандал со статьей в журнале Time

Напомним, американский журнал Time посвятил обложку нового номера и основную статью президенту Владимиру Зеленскому.

Автор Саймон Шустер в статье отмечал, что президент Зеленский категорически против даже временного перемирия, хотя анонимные собеседники якобы из окружения президента признали, что Украине не добиться победы.

Кроме того, в материале говорилось, что Зеленский якобы "чувствует себя преданным западными союзниками". Также рассказывается о проблеме с коррупцией в Украине и что "чиновники воруют, как в последний раз в жизни".

Саймон Шустер утверждает, что власти Украины в начале октября якобы требовали освободить Горловку, а военные отказали, потому что не хватает людей и оружия.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов критически высказался в адрес этих анонимных собеседников автора и призвал украинские правоохранительные органы установить имена этих людей.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подчеркнул, что с журналистами нужно работать именно открыто, добавив, что "анонимность — это зло".

Украинский политолог Владимир Фесенко назвал, что не столько с громкой статьей Time и заявил, что к ней "есть много вопросов".

Также стало известно, что автор скандальной статьи Time год назад получил орден от Украины "За заслуги" ІІІ степени.

Все, что известно о статье Time и реакции на нее – разбирался ТСН.ua.