Азербайджан ужесточает правила пребывания в стране для россиян – подробности

В ответ на введение в РФ более жестких требований, связанных со сроками пребывания в стране иностранных граждан, Баку готовит ответные меры, в первую очередь, в контексте прав граждан Азербайджана.

Об этом пишет APA.az со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Глава пресс-службы МИД подчеркнул, что внешняя политика Азербайджана во всех вопросах, в том числе и миграционных, "будет исходить из принципов паритета и взаимности". Поэтому в ближайшие дни правительство планирует внести изменения в правила временного пребывания граждан России на территории Азербайджана.

Издание напомнило, что после недавних изменений российского законодательства, с 1 января 2025 года иностранцам будет разрешено находиться в России не более 90 дней в пределах календарного года, то есть в два раза меньше, чем сейчас. А срок, в течение которого им нужно зарегистрироваться по месту пребывания, сократят до 7 рабочих дней со дня пересечения границы РФ.

Напомним, в РФ утвержден список "аморальных" стран, которые "навязывают гражданам деструктивные неолиберальные идеологические установки", противоречащие российским "духовным скрепам". Теперь Россия будет "спасать" некоторых иностранцев от тлетворного влияния, если они разделяют традиционные российские ценности и готовы переехать жить в РФ.

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